ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 62 тыс. человек разных возрастных категорий подключились к прохождению онлайн-курса "Профилактика распространения идеологии неонацизма среди детей и молодежи". Об этом ТАСС в День солидарности в борьбе с терроризмом рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что терроризм - одна из самых серьезных угроз для общества и государства, поэтому борьба с ним ведется комплексная: не только по линии спецслужб, но и через просветительскую деятельность.

"Например, у нас есть бесплатный онлайн-курс в "Знание. Академия" - "Профилактика распространения идеологии неонацизма среди детей и молодежи". Он учит распознавать каналы пропаганды, механизмы вербовки в интернете. Курс занимает второе место по популярности на платформе, к нему подключились более 62 тысяч человек разных возрастных категорий - от 14 до 69 лет, представители всех регионов страны", - сказал Древаль.

Он также отметил, что 72% слушателей являются педагогами. Курс был разработан совместно с экспертами Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму, известными учеными.

"Кроме того, за несколько лет мы провели более 3 тысяч тематических кинопоказов, более 50 тысяч госслужащих прослушали лекции по этой теме. А буквально на днях выпустили две новые мастер-лекции о профилактике вовлечения подростков в террористическую деятельность. Материалы находятся в свободном доступе на нашем сайте, их можно использовать в просветительской работе", - сказал глава просветительской организации.

