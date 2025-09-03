Он станет первой в стране платформой, которая консолидирует в единой структуре совместные образовательные программы с университетами Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и других государств АТР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ) открыл первый в России Российско-Азиатский факультет (РАФ) для консолидации совместных программ с вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"На полях ВЭФ ДВФУ открыл РАФ - масштабную сетевую структуру, которая объединяет ведущие университеты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для подготовки специалистов нового поколения. Церемония открытия включала сессию с экспертами вузов Китая, Вьетнама, Таиланда и Индии, в ходе которой обсуждались перспективы совместных проектов и были подписаны соглашения о запуске программ двойных дипломов", - сообщили в университете.

Российско-азиатский факультет станет первой в России платформой, которая консолидирует в единой структуре совместные образовательные программы с университетами Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и других стран АТР. Проект ориентирован на создание совместных институтов и программ двойных дипломов, формирующих уникальные компетенции для работы на рынках России и Азии. Портфель программ охватит весь спектр направлений - от гуманитарных и экономических до инженерных и технологических, а обучение студентов будет построено по сквозной схеме: несколько семестров - в ДВФУ, во Владивостоке, затем - у вуза-партнера в АТР. Проект реализуется по программе Минобрнауки России "Приоритет-2030" (национальный проект "Молодежь и дети").

В ходе церемонии открытия РАФ были подписаны соглашения с партнерами из четырех стран, включая соглашения о запуске программ "Международные отношения" с Восточно-Китайским педагогическим университетом и Институтом иностранных языков при Университете Дананга (Вьетнам), "Международный бизнес и управление проектами" с Национальным институтом управления развитием (Таиланд). Также планируется открытие программ инженерно-технической направленности с Университетом Тезпур (Индия).

"Российско-Азиатский факультет консолидирует все инициативы ДВФУ по совместным образовательным программам в рамках единой системы управления, финансирования и подходов к качеству. <…> РАФ позволит открывать новые совместные программы, которые охватят каждое стратегическое направление ДВФУ - информационные технологии, биомедицину, Мировой океан, экономику и востоковедение. К 2027 году мы планируем интегрировать не менее 20 таких программ с университетами АТР во все институты и школы нашего вуза", - обозначил ректор ДВФУ Борис Коробец.

Языковая среда

В ходе дискуссии участники отметили, что Российско-Азиатский факультет позволит привлекать более качественный иностранный контингент за счет академической репутации и строгих критериев отбора университетов-партнеров. В частности, китайские вузы-участники РАФ должны входить в "Проект 211" - национальную программу развития высшего образования, являющейся аналогом российской "Приоритет-2030". Еще одним преимуществом совместных образовательных программ становится обучение в смешанных международных группах.

"Обучение в мультикультурной среде позволит участникам приобрести практический опыт работы в двусторонних проектах, развить навыки межкультурной коммуникации и создать профессиональные и личные связи, которые сохраняются после окончания выпуска. Это способствует развитию эффективных кросс-культурных команд и укреплению международного сотрудничества", - отметил проректор Восточно-Китайского педагогического университета Цао Юи.

Как отметил ректор Национального института управления развитием (Таиланд) Типпаван Лорсуваннарат, страны Юго-Восточной Азии демонстрируют динамичное экономическое восстановление после пандемии, что создает благоприятные условия для развития новых образовательных проектов и академической мобильности. "В регионе наблюдается устойчивый рост интереса к долгосрочным образовательным программам за рубежом. Особенно заметна эта тенденция в Таиланде, где молодежь активно стремится получить международный опыт и компетенции, необходимые для работы в глобальной экономике. Совместные образовательные инициативы с российскими университетами открывают для наших студентов уникальные возможности сочетания академической традиции и практико-ориентированного подхода", - уверен ректор.

Также сотрудничество с вузами АТР позволит участникам РАФ интегрировать передовой международный опыт в образовательные методики и управление. "Совместные программы - это важный шаг к созданию единого академического пространства между Индией и Россией. Как сетевая структура проект позволит интегрировать лучшие практики наших систем образования. Уже сегодня это сотрудничество закладывает основу для подготовки нового поколения специалистов, способных решать комплексные задачи по развитию двусторонних отношений", - считает проректор Университета Тезпур Сингх Шамбхунат.

ДВФУ является а лидером среди университетов Дальнего Востока по численности иностранных студентов. Сегодня 5 тыс. иностранных граждан обучаются очно во Владивостоке, а к 2036 году университет планирует выйти на новый уровень: 8 тыс. иностранных студентов. За 125 лет ДВФУ развил обширную партнерскую сеть в АТР - более 200 зарубежных вузов и научных центров. Ключевой инструмент международной деятельности ДВФУ - сеть точек присутствия в странах АТР, университет уже открыл четыре зарубежных представительства в Ханое (Вьетнам), Пекине (КНР), Токио (Япония) и Нью-Дели (Индия). ДВФУ также имеет филиал в Японии и 15 Центров русского языка и культуры в Китае.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.