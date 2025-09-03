Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 19-21 градус тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 10 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17-22 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.