"Знание" готово помогать блогерам с проверкой данных, отметил его гендиректор

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Некоторые блогеры легкомысленно отнеслись к пандемии или к СВО, но должны понимать свою огромную ответственность за распространяемую информацию. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По его словам, блогеры являются лидерами общественного мнения и примерами для подражания, "и это огромная ответственность за то, что ты транслируешь".

"Мы видели, как во время пандемии коронавируса многие блогеры очень легкомысленно, не погруженно высказывались о вакцинах, вирусах и тем самым ставили под угрозу жизни большого количества людей. Это, конечно, недопустимо, - сказал глава общества "Знание". - Да, некоторые из блогеров показывали легкомысленность во время специальной военной операции и транслировали противоречащую государственным интересам, интересам нашей страны и нашего народа позицию, ставили под угрозу военных. Мягко говоря, не поддерживали их - а им нужна наша поддержка - или специально работали в интересах враждебно настроенных к нам стран".

Он подчеркнул, что общество "Знание" готово помогать блогерам с проверкой данных.

"Мы готовы здесь быть помощником, готовы предоставлять экспертную, методологическую поддержку, как раз возможность проверить ту или иную информацию, прежде чем о ней как-то говорить легкомысленно", - сказал собеседник агентства. Древаль отметил, что общество "Знание" само часто прибегает к помощи блогеров и вовлекает их в лекторскую деятельность.

По словам Древаля, многие из ученых и экспертов становятся блогерами, и это "меняет стереотип, что блогерство - это что-то очень легкомысленное и пустое". "Да, такого много, но есть очень содержательные, очень интересные блогеры, и я за то, чтобы наше блогерское пространство, русскоязычное блогерское пространство развивалось именно в таком направлении", - заключил гендиректор общества "Знание".

