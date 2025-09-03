У мужчин - более чем на 25%, добавил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Бесплодие среди женщин в России в период за 2019-2024 годы снизилось более чем на 9%, в то время как у мужчин - более чем на 25%. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Будем сравнивать 2019-2024 годы: бесплодие у нас [в РФ] у женщин снизилось за предыдущие пять лет на 9 с лишним процентов, у мужчин - более чем на 25%. Это как раз период реализации национального проекта в сфере здравоохранения. С этого года мы начали уже следующий проект", - сказал он на сессии "Демографический Дальний. Управлять - значит предвидеть: демографический коридор возможностей" в рамках Восточного экономического форума.

Фисенко уточнил, что эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по России увеличилась с 30 до 35%, по Дальнему Востоку - на 25-40%. Кроме того, по Дальнему Востоку за последние пять лет удалось предотвратить более 14 тыс. случаев искусственного прерывания беременности.

В целом же показатель по РФ улучшился более чем на 30%. "Состояние репродуктивного здоровья наших граждан - это тоже очень важный фактор. У нас есть диспансеризация населения. Первый этап включает в себя осмотр профильными специалистами как мужского пола, так и женского. При наличии показаний у нас также есть и второй этап", - отметил он.

