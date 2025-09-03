Этим планируют заняться в Северо-Восточном федеральном университете

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр для развития отрасли беспилотной авиации планируется создать в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), сообщил ТАСС ректор вуза Анатолий Николаев.

При вузе работает международный центр "Институт перспективных технологий и систем", среди направлений которого - развитие БПЛА, робототехника, киберспорт.

"Беспилотная авиация актуальна во многих сферах экономики. Задач для беспилотной авиации много, помимо зоны СВО, - мониторинг географических ландшафтов, мониторинг пожаров, доставка, связь, транспортная логистика и т. д. В этом направлении мы ведем работу, есть партнеры, с которыми мы работаем, есть конкретная связь с учебными дисциплинами. В институтах и факультетах внедряем модули с использованием БПЛА. Далее есть планы по созданию инжинирингового центра, чтобы молодые люди, которые разрабатывают модели на компьютерах, могли реализовать прототипы и дальше пройти на предпроизводственный этап", - рассказал Николаев.

Кроме того, университет вошел в число ведущих вузов и колледжей России, которые станут опорными центрами развития инженерного спорта. Университет запускает онлайн-обучение по пилотированию дронов, доступное для всех студентов.

В Якутии планируется разработать программу развития беспилотников, которая призвана объединить уже действующие наработки и задать общий вектор для всей отрасли.

