ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Цифровой помощник появится у автоматизированной системы поддержки принятия решений в области управления демографическим развитием Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС директор федерального автономного научного учреждения (ФАНУ) "Востокгосплан" Михаил Кузнецов на полях Восточного экономического форума.

"Разработка помощника в демографической сфере ФАНУ "Востокгосплан" запланирована в 2026 году на базе результатов агентно-ориентированного моделирования", - рассказал Кузнецов.

Он отметил, что новый инструмент, или "Цифровой помощник" будет разработан на основе искусственного интеллекта и позволит обеспечить ускорение и упрощение процесса анализа многомерных демографических тенденций, оценки ключевых факторов, которые на них влияют, и выбора наиболее эффективных вариантов реализации мер демографической политики.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.