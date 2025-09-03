МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян признались, что сталкивались с фейками в разных источниках, при этом наибольшая их концентрация, по мнению респондентов, встречается в соцсетях и мессенджерах. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.

Большинство опрошенных россиян (92%) признались, что сталкивались с фейками в разных источниках, и только 8% заявили, что не замечали их. При этом наибольшая концентрация ложной информации, по мнению респондентов, - в соцсетях (37%) и мессенджерах (24%). Каждый пятый (20%) встречал фейки в федеральных онлайн-СМИ, а 13% - на телевидении. На долю нишевых интернет-ресурсов пришлось всего 6%. "Для сравнения: два года назад соцсети называли чаще (44%), тогда как мессенджеры упоминали реже (20%)", - отметили авторы исследования.

По тематике фейков лидирует политика - 50% (против 55% в 2023). Еще 12% фейков связаны с экономикой и столько же - с известными персонами. Также 17% отметили сообщения о жизни города или района, а шоу-бизнес и здоровье оказались менее популярными поводами для манипуляций - по 5% и 4% соответственно.

"При этом 81% отметили, что не поддались фейкам и сразу их распознали. Лишь 6% признались, что поверили ложным публикациям, а еще 13% столкнулись с недостоверной информацией, но позже увидели опровержение", - выяснили авторы исследования.

Где искать разоблачения фейков

Разоблачения россияне все чаще замечают в крупных источниках: 41% респондентов назвали федеральные интернет-СМИ, тогда как в 2023 этот показатель был 32%. Сократилось число тех, кто видел опровержения в соцсетях - 10% (против 27% два года назад). В 2025 году по 17% указали мессенджеры и телевидение, 12% - локальные медиа.

Федеральные интернет-издания сегодня лидируют с большим отрывом и как основной источник информации - 41% (против 26% в 2023 году). За ними следуют мессенджеры - 20% и телевидение - 17%. Соцсети выбрали 10%, а локальные онлайн-СМИ - 12%.

Исследование также показало, что 39% опрошенных считают себя защищенными от фейков благодаря привычке читать только проверенные источники. Еще четверть (25%) утверждают, что легко распознают недостоверные материалы, а 15% просто не читают эмоциональные публикации, где чаще всего встречается ложь. "Главные признаки фейка, по мнению опрошенных: отсутствие ссылок на источники (52%) и односторонняя подача (31%). Еще 13% ориентируются на чрезмерно эмоциональный тон, а 4% - на странный слог текста", - указано в результатах исследования.

Об опросе

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 28 августа 2025 года, охват составил 156 045 интернет-пользователей.