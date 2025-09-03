Официальное обращение в Генпрокуратуру можно подать на стенде ведомства на ВЭФ

Сотрудники ведомства также рассказывают посетителям о защите предпринимателей от административных барьеров и нарушения их прав

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме могут принять официальное обращение от предпринимателей и других гостей форума. Об этом сообщили ТАСС на стенде ведомства.

"Вы можете подать письменное обращение. Мы его примем и зарегистрируем. Также в электронном формате вы можете это сделать", - сказал представитель Генпрокуратуры.

На стенде сотрудники ведомства рассказывают о защите предпринимателей от административных барьеров и нарушения их прав. Также на площадке форума продемонстрировали работу приложения Генпрокуратуры, которым могут воспользоваться бизнесмены. Кроме этого, посетители стенда с помощью интерактивной панели могут узнать о том, с надзорными органами каких стран сотрудничает российское ведомство.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

