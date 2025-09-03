Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова добавила, что также наблюдается рост числа пациентов из Монголии - более 15%, и КНДР - около 46%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество пациентов из КНР, которые приезжают для лечения в Россию, за год выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на сессии "Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью" Восточного экономического форума.

Она отметила, что санаторно-курортное лечение сейчас существует только в России - санатории в том числе очень привлекают туристов из других стран.

"В 2024 году более 78 тыс. граждан Китая получили медицинскую помощь в России, а уже в первом полугодии 2025 года - более 46 тыс. человек. И мы наблюдаем за последний год прирост в 20%", - отметила Котова.

Замминистра добавила, что также наблюдается рост числа пациентов из Монголии - более 15%, и КНДР - около 46%.