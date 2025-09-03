По информации Downdetector, больше всего жалоб поступило от пользователей из Нидерландов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из Нидерландов (более 2,7 тыс.). 82% пользователей зафиксировали перебои в работе самого ChatGPT, 15% отметили проблему в функционировании сайта, еще 3% испытывают трудности со входом в приложение.

Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Великобритании, Германии, Италии, США, Японии и ряде других стран.