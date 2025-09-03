В Москве открылся "Первый кубок нейроконтента"

Проект направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей контент для государственных и коммерческих структур

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специальный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) "Первый кубок нейроконтента" открылся в Москве, в Кибердоме. Он объединил 56 участников из 10 регионов России, передает корреспондент ТАСС.

Проект направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный контент для государственных и коммерческих структур. Мероприятие объединило 56 участников из 10 регионов России - дизайнеров, разработчиков, контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров, моушн-дизайнеров, AI-креаторов, студентов и независимых авторов.

"Для нас очень важное сегодня событие. Оно во многом открывает большую серию мероприятий, где мы хотим создать возможности для тех контентмейкеров, которые сегодня используют в своей работе нейросети, искусственный интеллект, потому что только вы сейчас на самом деле можете визуализировать без определенного большого количества затрат то, как будет выглядеть наша страна через 20-30 лет", - обратился к участникам проекта первый заместитель генерального директора РСВ Геннадий Гурьянов.

Он отметил, что следующий кубок пройдет в Национальном центре "Россия" в начале октября этого года. "Будет большое масштабное событие, в котором лучшие из вас также смогут принять участие", - подчеркнул Гурьянов.

В свою очередь заместитель генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Оксана Старостина отметила, что ИРИ поддерживает создание социально значимого контента, направленного на повышение гражданской идентичности и традиционных ценностей. "За технологиями, безусловно, будущее, но важно использовать их в правильном русле, контент должен быть интересен зрителю, целевой аудитории, на которую направлен", - добавила она.

В ходе проекта участники будут заниматься созданием контента, посвященного таким направлениям, как "Многодетная счастливая семья будущего", "Россия в космосе: станции и поселения", "Россия - современная комфортная страна для жизни". Все они объединены одной темой - "Россия будущего - это …". По окончании будут подведены итоги, победитель станет обладателем главного приза - контракта с АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" на сумму 500 тыс. рублей.