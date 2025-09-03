Самой востребованной датой сезона стало 25 сентября, ее выбрали более 900 пар, отметила начальник управления столичного ЗАГС Светланы Уханевой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Самая популярная дата для регистрации брака в Москве осенью - 25 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.

"В Москве более 19 тысяч пар решили пожениться осенью. Самые популярные даты этого сезона в сентябре, последнем месяце свадебного сезона. Самая востребованная дата осени - 25 сентября, ее выбрали более 900 пар", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Церемонии бракосочетания будут проходить во дворцах бракосочетания, а также на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы ТАСС уточнили, что этой осенью распахнет свои двери новый Дворец бракосочетания на улице Дубравная в районе Митино. Он будет обслуживать не только жителей этого района, но и всех горожан. Трехэтажное здание станет архитектурной достопримечательностью района благодаря уникальному дизайну, символизирующему два переплетенных кольца и букву "М".