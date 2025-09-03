В собственность и аренду предоставлено 35 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный гектар" успешно развивается на Дальнем Востоке. С момента ее старта в 2016 году получателями земельных участков стали более 151 тыс. человек, сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Около 151 тыс. у нас граждан, которые получили гектар. 35 тыс. гектаров уже предоставлено в собственность и аренду", - рассказал Смоляк на сессии "Дальневосточный гектар: от фермерского хозяйства до креативных индустрий" ВЭФ.

Он отметил, что около 50% получателей построили на "гектаре" жилой дом, около трети участников программы занимается сельским хозяйством, около 1/5 части занимается предпринимательством и развитием туризма.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

