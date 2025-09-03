Статс-секретарь - замминистра обороны РФ уделила особое внимание работе социальных координаторов, которые взаимодействуют с ветеранами и решают их повседневные вопросы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках рабочего визита на Дальний Восток посетила филиал фонда во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках рабочего визита на Дальний Восток посетила филиал фонда во Владивостоке. В ходе визита председатель фонда "Защитники Отечества" осмотрела помещения филиала, а также пообщалась с сотрудниками и представителями региональных органов власти, ответственных за оказание помощи ветеранам и членам семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что Цивилева уделила особое внимание работе социальных координаторов, которые взаимодействуют с ветеранами и решают их повседневные вопросы, пообщалась с ними и выслушала предложения. Она также обратила внимание на то, что в приморском филиале фонда эффективно налажена работа, отделения работают в режиме одного окна в большинстве муниципалитетов.

"Такой подход позволяет нашим защитникам, проживающим на отдаленных территориях, оперативно и удобно получать помощь. За время работы социальные координаторы, среди которых много ветеранов и членов семей участников СВО, приняли более 26 тысяч запросов, из них 94% решено", - отметила руководитель фонда.

Она также встретилась с членами команды по следж-хоккею "Союз", которая состоит из ветеранов СВО с инвалидностью. В фонде рассказали, что за этот год команда приняла участие в "Кубке Защитников Отечества" в Ханты-Мансийске, получили право сразиться за выход в Высшую лигу чемпионата России "Лига Героев" и примут участие в "Кубке героев нашего времени", который стартует во Владивостоке.

"Сегодня при содействии филиалов фонда формируются команды по всей стране. Очень приятно видеть, что этот вид спорта быстро развивается именно среди героев СВО. Фонд "Защитники Отечества" выдает ветеранам экипировку для занятий следж-хоккеем. Профессиональное обмундирование получили уже более 45 защитников из семи регионов", - отметила Цивилева.