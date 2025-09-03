В некоторых жилых домах в городе протекают крыши, но к отопительному сезону проблема будет решена, сообщил губернатор Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный Северо-Курильску в Сахалинской области произошедшим 30 июля у берегов Камчатки землетрясением, еще не оценен окончательно, но он незначителен. Об этом сообщил в интервью РБК в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Окончательный ущерб не подсчитан еще, сейчас мы делаем действия по замене энергосистем и прочего. Как только это будет завершено, уже будут определены вложения. Скажу откровенно, что сумма незначительная, и мы с этим справимся - мы даже не просили ни у кого помощи", - сказал он.

Лимаренко отметил, что в ряде жилых домов в Северо-Курильске протекают крыши, но к отопительному сезону проблема будет решена. "В жилье есть проблемы, начались ремонтные работы, потому что текут крыши после землетрясения. Эту задачу мы решим к отопительному сезону - нам это понятно. Нарушена была топливная система, потому что там работает фактически на дизеле вся энергетика. Мы сейчас приводим [систему] в порядок, и до зимних холодов все будет решено - все заказано и подвозится", - пояснил он.

По словам губернатора, помощь оказывается и затопленному предприятию по переработке рыбы "Алаид". "Мы работаем с владельцами и с руководством, обсуждаем взаимные решения. Компания работает в нескольких отраслях - и в туристической, и в транспортной. Мы составили план действий, сейчас вместе выходим из кризиса", - добавил Лимаренко.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

