Апелляция на первый приговор Тимура Иванова дала время новому адвокату до 9 сентября

В ходе предыдущих судебных заседаний защита осужденных попросила апелляционную инстанцию обвинительный приговор отменить

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 9 сентября перенес рассмотрение жалобы на приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Как уточнил ТАСС один из участников процесса, суд принял такое решение в связи с тем, что второй фигурант дела Иванова - его экс-подчиненный Антон Филатов - отказался от своего адвоката.

"Первый апелляционный суд сегодня решил дать время подготовиться к рассмотрению жалоб вступившему в дело новому защитнику Филатова, который вчера отказался от услуг своего адвоката, представлявшего его интересы в суде первой инстанции. Дата следующего заседания назначена на следующий вторник, 9 сентября", - сказал собеседник агентства.

В ходе предыдущих судебных заседаний защита осужденных попросила апелляционную инстанцию обвинительный приговор отменить, направив материалы уголовного дела на новое рассмотрение в Мосгорсуд, или оправдать своих подзащитных. Срок уголовного преследования по одному из эпизодов в этом деле о растрате и выводе денег из банка в отношении экс-замминистра и его бывшего подчиненного истекает чуть менее чем через месяц, сообщалось ранее.