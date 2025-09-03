Было выпущено 30 юбилейных артиллерийских залпов

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Артиллерийский салют запустили в Чите в завершение празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Завершил праздничный день артиллерийский салют в районе Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. Всего в небе над Читой прогремели 30 юбилейных артиллерийских залпов. С этой целью расчеты артиллерийской бригады Гвардейской общевойсковой армии и Окружного учебного центра ВВО задействовали гаубицы Д-30 и салютные пусковые установки", - говорится в сообщении.

В течение дня военные принимали участие и в других праздничных мероприятиях. После военного парада состоялся полуденный выстрел из гаубицы Д-30 на Титовской сопке. Затем на мемориале прошел митинг с участием войск 29-й Гвардейской общевойсковой армии, представителей региональных и городских органов власти, общественных организаций. Также здесь все желающие возложили цветы к Вечному огню.

В честь 80-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября в Чите прошел военный парад, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек и 45 единиц техники. Впервые в параде была задействована конная колонна Забайкальского казачьего войска. Кроме того, на площади Ленина состоялась акция "Вальс Победы", во время которой тысяча пар школьников и студентов станцевала вальс. Также здесь прошла театрализованная постановка "На сопках Маньчжурии", в ней были задействованы артисты театра "Забайкальские узоры" и Академического хора из Пекина.