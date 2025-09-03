Рейд проходил с 29 по 31 августа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ выявили более 8,3 тыс. нарушений ПДД в ходе рейда "СИМ. Велосипедист" в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По итогам мероприятия автоинспекторами пресечено более 8,3 тыс. нарушений ПДД со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

В ГАИ уточнили, что из этих нарушений 3 558 административных материалов составлены в отношении курьеров служб доставки, 2 901 - в отношении велосипедистов, 1 907 - в отношении лиц, использующих для передвижения СИМ. "Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", - подчеркнули в управлении.

Рейд проходил с 29 по 31 августа. Его целью была профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения правил дорожного движения велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности.