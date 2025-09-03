Проект музея одобрил губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Новый блокадный музей будет построен в Санкт-Петербурге возле Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Как сообщила пресс-служба городской администрации, проект музея представлен губернатору Александру Беглову и получил его одобрение.

"В ходе памятной акции, посвященной памяти жертв трагедии в Беслане, губернатору Александру Беглову был представлен проект здания Музея блокады, который по его поручению построят возле Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Успенскую церковь также называют Блокадным храмом. Она была возведена в 1996-2001 годах на месте снесенной в советское время церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Во время блокады ленинградцы хоронили неподалеку от нее родных и близких, умерших от голода и холода", - говорится в сообщении.

Одноэтажное здание музея разместится в юго-восточном углу храмовой территории. Его внешний вид решен в традиционной стилистике русской церковной архитектуры. Экспозиционный зал кольцом опоясывает центральный объем с часовней, где будут совершаться литии и панихиды. Музейные помещения могут трансформироваться в пространства для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Беглов поручил проработать совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда план наполнения будущей экспозиции музея.

"История блокады Ленинграда объемна и многогранна, ученые продолжают открывать новые страницы этой скорбной и героической летописи. Каждый факт, документ, воспоминание важно и ценно. Поэтому мы работаем над созданием новых музейных пространств и выставочных площадей. Музей у Блокадного храма на Малой Охте станет частью городского музейного каркаса, рассказывающего о войне и блокаде", - привела пресс-служба слова губернатора.