Торжественное вручение состоялось на школьной линейке 1 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Победительнице конкурса "Создай новую карту москвича" вручили лимитированную карту на школьной линейке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В этом году столичные школьники смогли впервые поучаствовать в создании дизайна для новой карты москвича. На участие в конкурсе учащиеся прислали более 2,3 тыс. рисунков, изобразив героев русских сказок и былин на улицах столицы. Экспертное жюри определило 60 лучших работ, а жители выбрали гран-при конкурса и призеров: голосование прошло этой весной в сервисах проекта "Активный гражданин" и на платформе "Активный гражданин - детям". Новым рисунком для карты москвича была выбрана работа 10-летней Ирины Михайловой с коньком-горбунком на фоне ночной столицы", - говорится в сообщении.

Юной художнице одной из первых вручили карту москвича с ее рисунком. Торжественное награждение состоялось на школьной линейке 1 сентября. Ирина Михайлова пошла в 6 класс школы №1557 имени Петра Леонидовича Капицы в Зеленограде. Кроме того, по итогам конкурса, школьница получила возможность обучаться в Строгановской детской академии дизайна.

Ограниченный тираж

Прием заявлений на новую карту москвича с лимитированным дизайном начался 15 августа на портале mos.ru. Оформить лимитированную карту москвича можно будет до 31 мая 2026 года. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись.

"За ребенка, который еще не достиг 14-летнего возраста, обратиться за услугой должен один из родителей или законный представитель. Получить ее могут дети до 14 лет включительно, которые впервые получают карту, а также те, кто участвовал в конкурсе, даже если у них уже была карта москвича. Выдавать карту с уникальным рисунком начали с 1 сентября, получить ее можно будет в течение всего 2025/2026 учебного года", - уточнили в департаменте.

Там добавили, что в зависимости от льготной категории по карте москвича школьникам доступен бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области. Все держатели карты также могут получать скидки на товары и услуги партнеров - супермаркетов, аптек, кафе, оздоровительных комплексов и многих других. Вся информация о скидках и партнерах размещена на сайте проекта karta.mos.ru. В столичных библиотеках карту москвича можно использовать как единый читательский билет (ЕЧБ). Оформить его можно как в библиотеке, так и онлайн на портале mos.ru. Для привязки ЕЧБ к карте москвича достаточно предъявить оба этих документа сотруднику библиотеки.

Учащимся столичных школ и колледжей по карте москвича доступно бесплатное посещение более 115 музейных и выставочных площадок в рамках проекта "Музеи - детям". Среди них Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музей "Огни Москвы" и другие. Также школьники и студенты колледжей могут подключить карту к сервису "Москвенок", чтобы использовать ее для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой.

Также с помощью карты москвича можно записываться к врачу через инфоматы в поликлиниках. Для этого полис должен быть прикреплен к Московскому региону, а информация о нем внесена на карту. Проверить это можно на ее оборотной стороне. Если полис ОМС записан, то его номер будет там напечатан рядом с номером карты.

Именная пластиковая карта москвича выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети и родители из многодетных семей, а также другие категории горожан.