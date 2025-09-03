Гендиректор общества Максим Древаль отметил, что в "Знании" лекторам помогают прорабатывать выступления, создают мастер-лекции

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Современные технологии будут использоваться при подготовке выступлений лекторов Российского общества "Знание", новшества позволят привлечь внимание еще большей аудитории. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

"Мы хотим, чтобы самые выдающиеся наши лекторы выступили перед аудиторией в совершенно уникальном формате. Мы продюсируем такие лекции, которые будут задействовать и современные технологии, и требовать, конечно, колоссальной подготовки лектора, а я говорю о самых выдающихся людях нашей страны. Мы хотим соединить выдающегося человека с невероятным, новым, уникальным форматом. И, таким образом, конечно, завоевать огромное внимание [аудитории], интерес, создать вау-эффект, показав, что знания могут быть невероятно интересными", - сказал Древаль.

Отвечая на вопрос о популярности лекций в формате TED на Западе, глава просветительской организации заметил, что "огромное количество" выступлений в обществе "Знание" проходят в таком формате. "Это хорошо подобранная тематика, востребованная, актуальная, зачастую острая. И проработанное выступление - не спонтанное, а хорошо выверенное, сокращенное, подобранные слова, слайды, презентации", - добавил он.

По словам Древаля, в "Знании" лекторам помогают прорабатывать выступления, создают мастер-лекции. "Мы выявляем наиболее популярные темы и помогаем всем лекторам в стране лучше раскрывать эту тему, готовя единый методический материал. Снимается большое количество видеолекций, скажем так, в формате TED. Это и "Знание.Наука", и "Грани смыслов". Мы делаем очень много, сильно больше, чем когда-либо делал TED. Огромное количество и очных лекций, и видеолекций", - заключил он.

