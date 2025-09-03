Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в сферах транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и тд

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет. Оно развивает положения предыдущего двустороннего документа 2015 года и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей во многих сферах - от агропромышленного комплекса до здравоохранения и образования, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Друзья познаются в беде. Москвичи очень трепетно откликнулись на трагедию, произошедшую в Курской области, и оказали ее жителям всемерную поддержку. Помощь со стороны горожан и правительства Москвы продолжается и в настоящее время", - заявил Собянин, слова которого приводятся на сайте.

Хинштейн в ответ поблагодарил за всеобъемлющий характер помощи со стороны Москвы и выразил уверенность, что подписанное сегодня соглашение станет важным шагом в развитии сотрудничества двух регионов.

"Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Курской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2015 году, и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий и общественных пространств, здравоохранение, образование, наука, культура, архивное дело, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, социальная защита и содействие занятости населения, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и другие", - поясняется в публикации.

Также отмечается, что Курская область является надежным торгово-экономическим партнером Москвы. Предприятия региона регулярно участвуют в выполнении столичного госзаказа. В 2022-2025 годах они заключили свыше 2,6 тыс. контрактов на общую сумму около 1,8 млрд рублей, из них 685 контрактов (более 25%) на 98,5 млн рублей (5,5%) - на закупки малого объема. Производители пищевой продукции Курской области принимают участие в межрегиональных ярмарках, проходящих в столице.

"Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере здравоохранения. В 2024-2025 годах около 1,3 тыс. жителей Курской области прошли лечение в московских городских больницах. В августе 2024 года Москва оказала помощь жителям региона, вынужденно покинувшим свои жилища в связи с вторжением украинских войск в область. На территории шести муниципальных образований Курской области (пять районов и город Железногорск) силами правительства Москвы развернули 36 пунктов временного размещения общей вместимостью до 20 тыс. человек. Также был реализован ряд мероприятий по обеспечению безопасности региона и защите от атак БПЛА", - заключается на сайте.