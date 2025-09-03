В Движении первых в ЛНР заявили, что санкции Британии не повод для огорчения

Они наоборот укрепят команду движения, считает председатель совета реготделения Руял Алиев

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель совета реготделения Движения первых в Луганской Народной Республике Руял Алиев заявил, что занесение организации в санкционный список Великобритании - "не повод для тревоги и огорчений", они наоборот укрепят команду движения.

"Великобритания внесла Движение первых в свой санкционный список. Для нас это не повод для тревоги или огорчений - напротив, каждая трудность только укрепляет нашу команду и подтверждает значимость того, чем мы занимаемся. Мы продолжаем работать с полной отдачей, создавая пространство для роста и развития детей, студентов и волонтеров. Наши проекты, идеи и инициативы остаются живыми благодаря вере в то, что мы делаем, и поддержке ребят, которые растут вместе с нами", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Алиев отметил, что задачей Движения первых по-прежнему остается поддержка и помощь активной молодежи, чтобы она "могла реализовывать свои возможности и делать вклад в будущее своей страны".

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него Движение первых, "Волонтеров Победы" и Региональный общественный фонд (РОФ) им. Ахмата-Хаджи Кадырова. В общей сложности в антироссийском санкционном списке Великобритании теперь значатся 1 808 физических лиц и 498 юридических лиц. В МИД Великобритании заявили, что новые санкции введены против людей и организаций, якобы занимающихся "насильственной депортацией и индоктринацией украинских детей". Российские власти неоднократно называли абсурдными эти инсинуации.