Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что также на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным обсуждалось продвижение курских производителей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты департамента транспорта Москвы анализируют организацию работы общественного транспорта в Курске. По итогам ведомство даст соответствующие рекомендации местным властям, сообщил ТАСС врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Сейчас в Курске работают специалисты департамента транспорта Москвы, которые анализируют, как у нас организована работа общественного транспорта, и дальше мы, надеюсь, получим от них конкретные рекомендации и предложения", - сказал ТАСС врио курского губернатора по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Хинштейн отметил, что также на встрече с Собяниным обсуждалось продвижение курских производителей. "Видим здесь большие перспективы для продвижения наших товаров, брендов, в том числе и традиционных ремесел на торговых площадках Москвы. Совместный культурный фестиваль, совместные социокультурные проекты и программы, поддержка региона в каких-то иных проектах. Я сейчас, пока мы обсуждали с Сергеем Семеновичем [Собяниным], просил его помочь поддержать с восстановлением одного из городских парков и, предварительно, мы об этом тоже с ним проговорили", - рассказал врио курского губернатора.