В Москве откроют Курский дом при поддержке властей столицы

Врио губернатора Александр Хинштейн добавил, что соглашение с правительством Москвы заключения на пять лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Общественно-информационное пространство "Дом Курска в Москве" откроется при поддержке правительства Москвы. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам подписания соглашения между регионом и властями столицы.

"Дом Курска в Москве" - одна из таких проработанных тем. Я ранее обратился к мэру [Сергею Собянину] с просьбой поддержать нас, чтобы появилась какая-то институция здесь в столице, где мог бы располагаться и выставочный зал, и какая-то сценическая площадка, чтобы курские деятели культуры и искусства могли там выступать, чтобы там могли проходить встречи с интересными людьми, работало курское землячество, была точка притяжения для курян, которые сегодня живут в Москве, в московском регионе", - сказал он.

Хинштейн поблагодарил столичные власти за поддержку в вопросе создания курского пространства.

Хинштейн добавил, что соглашение с правительством Москвы было заключено на пять лет. Договоренности касаются разных сфер, в числе которых культурная, развитие ЖКХ, межрегиональных программ, поддержка и помощь в вопросах строительства.