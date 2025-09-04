В мероприятии приняли участие порядка 40 человек

БАЗЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Мемориальная церемония по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны прошла у братской могилы советских воинов на кладбище Хёрнли в Базеле, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие порядка 40 человек. Наряду с соотечественниками, сотрудниками российских загранучреждений и членами швейцарского отделения мотоклуба "Ночные волки" цветы к братской могиле возложили временный поверенный в делах России в Швейцарии Георгий Старикович, генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов, военный атташе России в Берне Валерий Голубкин, а также посол Белоруссии в Берне Александр Ганевич. В рамках церемонии протоиерей Цюрихского прихода Русской православной церкви Михаил Земан совершил заупокойную литию по павшим.

Соблюдавшая нейтралитет Швейцария не участвовала во Второй мировой войне, но на ее территории есть братская могила советских воинов. На кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны данные только о двух из них: это Григорий Титов и Иван Сумачев. Помимо их имен, на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии. Они тоже погибли или умерли от ран в разных городах Швейцарии.