МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины лишают выплат не только обычных военнослужащих, но и боевиков "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ), что говорит о проблемах с финансированием и безразличном отношении даже к националистам. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Сами азовцы жалуются в своих социальных сетях на отсутствие выплат. Эти данные подтверждаются и показаниями пленных, также информацией, которая стала доступна силовым структурам. Это говорит об изменении отношения даже к ярым нацистам и о проблемах с финансированием в ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он привел в пример случай с боевиком 425-го отдельного штурмового полка, который за все время прохождения службы на передовой и после ранения не получал положенные боевые выплаты. Собеседник агентства добавил, что азовец в результате этого самовольно оставил часть, чтобы его перевели в 3-ю отдельную штурмовую бригаду группировки.