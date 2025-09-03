Гладков проверил оказание помощи в Белгороде более чем 20 пострадавшим от ВСУ

В городской больнице №2 лечится 21 пациент из Белгорода, Белгородского, Грайворонского, Шебекинского, Борисовского муниципалитетов

БЕЛГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил оказание медицинской помощи пострадавшим в результате атак ВСУ. Глава региона сообщил, что посетил городскую больницу №2 Белгорода, где проходит лечение 21 пострадавший.

"Сегодня вечером навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода. Сейчас там получает лечение 21 пациент из Белгорода, Белгородского, Грайворонского, Шебекинского, Борисовского муниципалитетов. Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в отделении реанимации. Остальные 19 пациентов с различными ранениями средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что все пострадавшие получают высококвалифицированную помощь. Жители поблагодарили врачей и весь медицинский персонал за работу. По их словам, вопросов по медикаментам и питанию нет. "Мама Захара, который пострадал в конце июля в Щетиновке Белгородского района, благодарит наших военнослужащих министерства обороны, которые помогли и вывезли ее сына. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой к своим родным", - подытожил Гладков.