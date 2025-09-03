Компания берет на себя финансирование социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов и генеральный директор "УК Баимская" Георгий Фотин на полях ВЭФ-2025 подписали соглашение о социальном сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в правительстве округа.

"Компания берет на себя финансирование социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, а правительство округа будет содействовать в развитии социальной инфраструктуры. Каждое муниципальное образование, где работает компания, будет участвовать в формировании и утверждении перечня таких проектов и мероприятий на три года вперед. По итогам каждого года предусмотрен отчет перед жителями. Это обеспечит прозрачность и системность", - рассказали в правительстве Чукотки.

Главными целями подписанного соглашения названы благоустройство общественных территорий, развитие транспортной, жилищно-коммунальной и производственной инфраструктуры, усиление материально-технической базы в образовании, медицине, культуре и спорте.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября.

