Они будут адаптированы к арктическому климату

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Шесть комплексов по сортировке и захоронению отходов будут построены в районных центрах Чукотки до 2030 года. Они будут адаптированы к арктическому климату, сообщил ТАСС руководитель Департамента природных ресурсов и экологии округа Алексей Савченко в преддверии сессии "Девиз Дальнего Востока - "Инвестировать. Развивать. Созидать" Восточного экономического форума.

"Несмотря на природно-климатические условия региона важным направлением в области культуры обращения с отходами является внедрение раздельного сбора отходов. Для развития системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе в период до 2030 года в регионе планируется построить шесть комплексных объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению отходов в районных центрах и 32 объекта обезвреживания контейнерного типа, адаптированные под условия Чукотки, в небольших и удаленных населенных пунктах", - рассказал он.

