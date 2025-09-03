ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Погода на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сегодня будет с переменной облачностью, сильным ветром и температурой воздуха до плюс 26 градусов. Об этом сообщается на специализированном сайте Приморского гидрометцентра, передающем актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ.

Согласно опубликованному прогнозу на 4 сентября, утром во Владивостоке местами ожидается туман. Температура воздуха в течение дня будет достигать 24-26 градусов тепла, ветер во второй половине дня усилится до 9-14 м/с. При этом в течение дня ожидается переменная облачность. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время во Владивостоке сплошная облачность без осадков.

Сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках ВЭФ начал работу накануне. На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, где пройдет ВЭФ, включая остров Русский, центр города, пролив Босфор Восточный и город Артем, где расположен аэропорт.

Х Восточный экономический форум будет проходить в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

