В Забайкалье в 2026 году создадут 30 км туристических троп

Все маршруты будут бесплатными для посещения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Туристические тропы для активного отдыха общей протяженностью 30 км откроют в Забайкальском крае в 2026 году. Об этом ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

"Забайкальский край сейчас работает над созданием туристической инфраструктуры. В 2023 году регион вошел в пилотный проект по созданию туристических троп. В течение 2025-2026 годов будут реализованы четыре проекта, которые позволят благоустроить около 30 км туристских маршрутов, создадут условия для активного отдыха", - сказала Бадмажапова.

Она уточнила, что все тропы расположены на значимых туристических локациях. Так, самая протяженная тропа, длиной 15 км, создается на территории этно-археопарка "Сухотино" в Чите. Маршрут сочетает в себе природную, археологическую и этнографическую тематики. Тропа соединит музейный комплекс, часовню Александра Невского, место поклонения буддистов и этнодеревню, на ней будут обустроены освещенные дорожки, информационные стенды, смотровые площадки, беседки.

Кроме того, будут благоустроены экотропа "Кресельная гора" на экокурорте "Кука" длиной 5 км, экотропа "Ундугун" в Ивано-Арахлейском парке протяженностью 9 км, и тропа "Священный путь" в Хилокском районе вблизи ленд-арт парка "Тужи" длиной 3 км. Все туристические маршруты будут бесплатными для посещения. Их создание ведется за счет федеральной субсидии на общую сумму 243,1 млн рублей.

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.