ОНФ: мошенники нашли обходные каналы на фоне ограничений в WhatsApp и Telegram

Злоумышленники стали использовать менее популярные сервисы, такие как ВКС-платформы, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мошенники после ограничений звонков в WhatsApp и Telegram начали использовать менее популярные сервисы видео-конференц-связи, такие как ВКС-платформы. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

По ее словам, в конце августа пользователи стали массово жаловаться на подозрительные звонки в сервисах видео-конференц-связи. "Звонящие представляются сотрудниками "Почты России", сообщают о посылках и заказных письмах, для доставки которых якобы нужно подтвердить код из СМС. При этом уточняют актуальность номера телефона. Один из активистов рассказал, что мошенники называли последние цифры номера, которым он пользовался 20 лет назад", - рассказала Лазарева.

Эксперты Народного фронта считают, что злоумышленники используют старые данные об аккаунтах пользователей в социальных сетях и номерах телефонов, которые были привязаны к профилям и продающиеся в даркнете по сниженной цене. "Для них это способ сэкономить. А устаревшие данные дают рычаг давления: человек может сам назвать актуальный номер, поправляя звонящего", - пояснила координатор "Мошеловки".

Она добавила, что после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram, а также новостей об эффективной работе администрации мессенджера Mах с правоохранительными органами мошенники ищут новые, еще не интегрированные в государственную антифрод-систему каналы связи. "С 1 сентября заработали меры по обязательной маркировке звонков операторами связи и блокировке подозрительных соединений. Два самых популярных мессенджера становятся недоступными для преступников, и они пробуют другие площадки", - сказала Лазарева.

Эксперт напомнила, что с 1 июня в России действует запрет на использование иностранных мессенджеров органами власти, госкомпаниями и некоторыми организациями для общения с гражданами. "Важно помнить: коды из СМС предназначены только для самостоятельного ввода в сервисах. Сообщать их по телефону или в мессенджере категорически нельзя", - подчеркнула она.