ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Программы здравоохранения должны реализовываться на всех уровнях власти, в том числе нужно больше задействовать мунициципалитет. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Невозможна ситуация, когда реализует какие-то проекты [по здравоохранению] только федеральный центр, если в это не вовлечены все уровни: федеральный, региональный, а в большинстве случаев это еще и муниципальный уровень. Мы практически вообще забыли о существовании муниципального уровня, и он у нас так потерялся", - сказал он в ходе сессии "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фисенко также добавил, что в РФ развиваются технологии искусственного интеллекта. По его словам, около половины из зарегистрированного программного обеспечения отечественного производства, которое регистрирует Росздравнадзор, занимает искусственный интеллект.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

