На Камчатке построят четыре арендных дома до конца 2028 года

Квартиры в них будут выдаваться с отделкой и основной мебелью

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Четыре арендных дома для льготных категорий граждан построят на Камчатке до конца 2028 года, квартиры в них будут выдаваться с отделкой и основной мебелью. Об этом ТАСС в преддверии сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация" Восточного экономического форума сообщил министр строительства и жилищной политики региона Артем Фирстов.

"На сегодняшний день функционирует один 80-квартирный арендный дом в Петропавловске-Камчатском, до конца 2028 года в Камчатском крае планируется построить ещё четыре арендных дома, в том числе и в городе Елизово", - рассказал Фирстов.

Он добавил, что в арендных домах будет порядка 900 квартир, жилье будет предоставляться льготным категориям граждан, в том числе участникам СВО. В квартире будет отделка и основная мебель.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Форум организован Фондом Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.