Это позволит региону стать главной площадкой России для развития беспилотных систем

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который в этом году пройдет 6-8 сентября в Южно-Сахалинске в качестве выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), станет ежегодным мероприятием по решению профильных министерств. Об этом в беседе с ТАСС на полях ВЭФ рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В прошлом году на Сахалине прошел образовательный интенсив "Архипелаг", который собрал специалистов со всей страны. Они разрабатывали систему управления отраслью беспилотников, управления полетами, формирование полетных заданий, сценарии применения дронов. Все это легло в основу формирования новых регламентных документов отрасли. Кстати, по решению федерального Министерства транспорта, Минпромторга и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики форум беспилотников будет проходить на Сахалине ежегодно", - сказал он.

По его словам, таким образом Сахалинская область становится главной площадкой России для развития беспилотных систем, а уже сегодня многие задачи в регионе эффективно решаются с помощью БПЛА. Например, они под руководством искусственного интеллекта выявляют пожары, которые тушатся теперь в первые сутки.

"Если говорить о том, что будет на форуме "Крылья Сахалина", то мы представим новейшие разработки в области беспилотных систем. Отмечу, что мы развиваем не только летающие, но также наземные и морские беспилотники. Наша ключевая идея - создать единую платформу управления дронами всех типов. Есть реальные задачи, где комбинация такого "трио" дает максимальный эффект", - отметил глава региона.

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Форум "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября, станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем. Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.