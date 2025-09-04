В пилотном режиме необходимо запустить ее на Дальнем Востоке, отметила вице-спикер Госдумы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Необходимо создать федеральную программу выездной диспансеризации и в пилотном режиме запустить ее на Дальнем Востоке. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.

По ее мнению, системная работа по проведению выездной диспансеризации в регионах специалистами ведущих федеральных центров обеспечит доступность качественной медицинской помощи для всех граждан, независимо от места жительства.

"Сегодня сформированы мобильные комплексы для детской и взрослой выездной диспансеризации. Предлагала, и буду на этом настаивать и дальше, что с учетом дефицита кадров в удаленных территориях, а это Дальний Восток, должен быть сформирован не региональный, а федеральный план выездной диспансеризации", - сказала Яровая.

Парламентарий рассказала, что постоянно организует приезд на Камчатку лучших узкопрофильных специалистов. "Такой работы нет в системном варианте, это то, что делается эксклюзивно, через личный авторитет и опыт. Поэтому предлагаю решить в пилотном варианте для всего Дальнего Востока, формирование ежегодного плана на уровне министерства здравоохранения по приезде выездных бригад из федеральных профильных центров для оказания медицинской помощи пациентам и обучения врачей в регионах", - добавила Яровая.

"Вопрос: пациент должен доехать с Дальнего Востока в Москву или все-таки мы можем спланировать умно на уровне федерального министерства приезд бригады специалистов. Сложным пациентам нужно привозить высококвалифицированных специалистов, которые смогут сразу решить проблему", - подчеркнула депутат.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.