Он пройдет в Новосибирской области с 9 по 12 сентября

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники из 43 регионов России примут участие в молодежном форуме "Прорегион", который пройдет в Новосибирской области с 9 по 12 сентября. Общая сумма грантов составит 4 млн рублей, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Валентина Дудникова.

"Форум "Прорегион" - юбилейный, он проводится уже в десятый раз. Мы вошли в календарь российских событий, половина России съезжается - 300 молодых ребят из 43 субъектов", - сообщила Дудникова в пресс-центре ТАСС. Планируется приезд молодежи в том числе и из ДНР.

Форум "Прорегион" пройдет в десятый раз, в 2025 году - впервые в статусе окружного. Его цель - объединить молодых людей для решения социальных вопросов. Программа включает тренинги, лекции и мастер-классы, встречи с экспертами, дискуссии, культурные, спортивные и другие мероприятия. В этом году темой форума станут жители Сибири - человеческий капитал округа.

Участники форума из года в год реализуют свои проекты по созданию пространств, развитию профессиональных компетенций и помощи в выборе профессии. В этом году авторы лучших социально значимых проектов получат гранты в размере от 5 тыс. до 800 тыс. рублей. Общая сумма грантов составит 4 млн рублей.