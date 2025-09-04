Более 200 человек приняли участие в комплексном обследовании состояния здоровья

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, а также члены их семей в рамках проекта "Поезда здоровья" впервые прошли диспансеризацию в Белгородской области. Более 200 человек прошли комплексное обследование здоровья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы провели впервые диспансеризацию участников СВО и членов их семей. Благодаря нашему проекту "Поезда здоровья" 214 человек прошли диспансеризацию", - пояснил губернатор.

По его словам, у нескольких человек были выявлены признаки серьезных заболеваний, им сейчас проводится дополнительное обследование. "Я уверен, что наши врачи окажут своевременную помощь. Эту работу будем продолжать и дальше. "Поезда здоровья" направляем в те населенные пункты, там, где получаем заявки через "Фонд защитников Отечества", - добавил Гладков.