ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и горнодобывающая группа "Хайлэнд Голд" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение, по которому компания готова выделить более 193 млн рублей на проекты в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.

"На полях Восточного экономического форума мы заключили соглашение о социальном партнерстве с горнодобывающей группой "Хайлэнд Голд". Со стороны компании свою подпись под документом, рассчитанным на 2026-2027 годы, поставил ее генеральный директор Владислав Свиблов. <…> Компания готова выделить свыше 193 миллионов рублей на обновление материально-технической базы и ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры в поселках Многовершинный, Маго и селе Чля", - написал он.

Также компания поучаствует в софинансировании государственной программы благоустройства сельских территорий с помощью вложения инвестиций в создание комфортной городской среды в Николаевске-на-Амуре. Губернатор отметил, что в планах и другие проекты.

На территории Хабаровского края работают несколько предприятий группы: "Многовершинное", "Белая гора" и "МНВ-Голд". Основное направление деятельности - разработка золоторудных месторождений в Николаевском районе.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

