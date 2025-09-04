Минвостокразвития и библиотека им. Ельцина запустят совместные проекты

Одним из ключевых пунктов договора является проведение просветительской деятельности в области истории, теории и практики российской государственности

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития России и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина будут реализовывать совместные просветительские проекты. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития России.

Соответствующие соглашение подписали заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.

"Соглашение с Президентской библиотекой открывает широкие возможности для запуска и масштабирования на Дальнем Востоке и в Арктикеновых просветительских проектов, основанных на достоверных и авторитетных источниках. Будем активно вовлекать в эту работу молодежь и, конечно, наши колледжи и университеты. Уникальные фонды Президентской библиотеки, доступные в цифровом формате, - это ресурс для укрепления современной образовательной базы. Совместно с ведущими дальневосточными вузами будем активно внедрять его в процесс обучения", - сказала Нургалиева.

Стороны договорились о совместной информационной работе в части исторического просвещения, формирования традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, противодействия фальсификации истории, а также о реализации в регионах Дальнего Востока и Арктики проектов по патриотическому воспитанию с использованием информресурсов библиотеки.

Один из ключевых пунктов соглашения - проведение просветительской деятельности в области истории, теории и практики российской государственности, русского языка как государственного языка Российской Федерации. Особое внимание будет уделено также развитию сотрудничества с вузами Дальнего Востока и Арктики, созданию совместных выставочных проектов, основанных на материалах фонда Президентской библиотеки, в том числе, по истории России, о хрониках Второй мировой войны и специальной военной операции.

