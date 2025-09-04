АСИ: жизнью в своем субъекте удовлетворены 70% молодежи в регионах России

Исследование охватило 85 регионов и 48 тыс. респондентов от 16 до 48 лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представило результаты нового индекса привлекательности регионов для молодежи, который показал, что 70% молодежи в России удовлетворены жизнью в своем регионе. Итоги исследования презентовал директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно, сообщили в пресс-службе АСИ.

Так, тройкой лидеров индекса стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В топ-10 наиболее привлекательных для молодежи регионов вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Сахалинская область, Красноярский край, Воронежская и Тюменская области.

"Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан - топ абсолютно понятен. Открытием для нас стали Красноярский край, Сахалин, где крайне высокая внешняя привлекательность, и сильно повысилась внутренняя. В целом, по стране 70% молодежи в регионах удовлетворены жизнью в своем субъекте. Добавлю, что в дальнейшем индекс позволит местным органам исполнительной власти выявить наиболее перспективные направления и зоны роста для повышения привлекательности региона в глазах молодежи. Зная сильные и слабые стороны региона, можно разрабатывать целевые программы поддержки, которые будут отвечать реальным потребностям молодежи и способствовать ее сохранению в регионе", - цитирует пресс-служба Вайно.

В АСИ уточнили, что исследование охватило 85 регионов и 48 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 48 лет. Субъекты оценивались по 57 показателям в шести направлениях - экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Кроме того, рейтинг оценил привлекательность регионов по двум аспектам - внутреннему (люди, проживающие в регионе) и внешнему, определяющему готовность молодежи из других субъектов переехать в него.

Вайно также отметил, что среди регионов-лидеров Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в десятку по общему индексу, однако их показатели внутренней привлекательности ниже среднего уровня по России. Среди регионов ДФО в десятку вошел Сахалин, а в общий топ-20 субъектов также попали Хабаровский край (4 место), Магаданская область (18 место) и Камчатка (19 место).

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.