ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток за первые семь месяцев 2025 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на ВЭФ.

"Дальний Восток за семь месяцев текущего года показал рост 7,3%. Это выше среднероссийских темпов, нам приятно это видеть. Доля Дальнего Востока в туристических поездках по стране год за годом увеличивается и уже превышает 5%, хотя еще несколько лет назад было 4,5%. Поэтому видим, что на туристическом рынке макрорегион играет всю большую роль", - сказал он.

Положительная динамика связана, с одной стороны, с развитие инфраструктуры. Количество номерного фонда на Дальнем Востоке выросло только за прошлый год на 7%, на сегодняшний день здесь действуют 64,5 тыс. номеров. Кроме того, растет интерес иностранных туристов, прежде всего, к Дальнему Востоку. В 2024 году въездной турпоток на территорию макрорегиона вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом. За первые полгода 2025 года 76 тыс. иностранцев приехало на Дальний Восток, рассказал замминистра.

"Этой динамике надо соответствовать. Надо соответствовать, с одной стороны, развитием туристической инфраструктуры. И, конечно, мы во многом и зачастую упираемся в ограничения транспортные, связанные не только с отдаленностью регионов, но и с качеством межрегиональных дорог и придорожного сервиса", - объяснил он.

