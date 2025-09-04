Мероприятия пройдут 6 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет в центре Москвы 6 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В преддверии Дня города Москвы приглашаем на масштабный праздник - 20-й парад ретротранспорта. Что ждет гостей: торжественный проезд ретротранспорта от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара; большая выставка исторических трамваев и автомобилей; бесплатные угощения, развлечения для детей и специальные фотозоны; выступления артистов проекта "Музыка в метро", Академического хора Московского метрополитена и специального музыкального гостя Дениса Майданов", - говорится в сообщении.