Миронов предложил выдавать мигрантам личные sim-карты при въезде в Россию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением ввести механизм контроля за мигрантами посредством персонализированных sim-карт, выданных при пересечении границы РФ. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"В целях повышения эффективности миграционного контроля и обеспечения правопорядка предлагается рассмотреть внедрение механизма контроля за местонахождением иностранных граждан посредством обязательной привязки сим-карты к их личности. Суть данной инициативы заключается в реализации следующих мер: обязательная выдача персонализированной sim-карты каждому иностранному гражданину непосредственно при пересечении государственной границы Российской Федерации", - говорится в документе.

Депутат также предлагает запретить иностранным гражданам использовать иные sim-карты, кроме выданных при пересечении границы РФ. За указанное нарушение нужно установить ответственность в виде выдворения из страны, считает он. Выданные мигрантам sim-карты Миронов предлагает подключать к государственным сервисам, а также интегрировать информацию о ее использовании и геолокации в информационные системы МВД, ФСБ и Минцифры для оперативного мониторинга.

По мнению депутата, одним из факторов, осложняющих миграционный контроль, является практика использования иностранными гражданами подложных или анонимных сим-карт. "Реализация предложенного механизма позволит повысить уровень общественной и национальной безопасности за счет непрерывного мониторинга перемещений иностранных граждан и своевременного реагирования на потенциальные угрозы, снизить уровень преступности среди мигрантов благодаря устранению их анонимности и неотвратимости наказания за правонарушения", - отметил председатель партии.