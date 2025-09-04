Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 млн рублей

Такое вознаграждение получат 2,5 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победители конкурса "Студенческий стартап" Платформы университетского технологического предпринимательства за 2025 год получат грант размером 1 млн рублей на реализацию своих бизнес-проектов. Такое вознаграждение получат 2,5 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Конкурс "Студенческий стартап" проводится Фондом содействия инновациям с 2022 года. В 2025 году состоялась шестая волна отбора.

"Для достижения технологического лидерства России - национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, - важно обеспечивать рост числа предпринимателей, реализующих востребованные наукоемкие разработки. Благодаря конкурсу "Студенческий стартап" в этом году 2,5 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов получат гранты в 1 млн рублей на реализацию своих бизнес-проектов. Каждый второй из них посвящен одной из сфер национальных проектов технологического лидерства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Победителями конкурса стали граждане России и еще 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии. По информации аппарата вице-премьера, обучающиеся российских вузов, представляющие дружественные страны, имеют равные возможности в реализации своих стартап-проектов.

В аппарате Чернышенко добавили, что прием заявок в рамках конкурса 2025 года проходил с 1 апреля до 2 июня по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Лидерами по количеству представленных проектов-победителей стали вузы из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ставропольского края, Томской, Новосибирской и Самарской областей, Пермского края, а также Ростовской области.