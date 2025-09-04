Учащийся Уссурийского суворовского военного училища рассказал президенту, что мечтает стать подводником

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Курсант центра "Воин" рассмешил президента РФ Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма, которая является его гордостью.

Курсант луначарского филиала центра "Воин", учащийся Уссурийского суворовского военного училища в ходе беседы с президентом на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке рассказал об обучении и о своей мечте стать подводником.

"Нравится учиться?" - поинтересовался Путин у курсанта. "Нравится", - ответил парень.

"А что тебе доставляет наибольшее удовольствие? Удовлетворение?" - уточнил глава государства.

"Форма! - уверенно ответил курсант. - Форма - это наша гордость".

"Молодец!" - рассмеялся президент и обнял своего собеседника.