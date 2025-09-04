Город готов к отопительному сезону

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирск готов к началу отопительного сезона, мэрия сделала выводы после неполучения паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов. Об этом в пресс-центре ТАСС заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Дмитрий Зайков.

Город Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону в 2024 году по итогам проверки Ростехнадзора. Было выявлено свыше 50 нарушений. Из-за срыва подготовки муниципалитета к отопительному сезону прокуратура возбудила десять дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву. Часть нарушений было возможно устранить только в межотопительный период.

"Город готов к началу отопительного периода, сейчас уже завершающие этапы. Чувствуем себя уже спокойно, - сказал Зайков. - В этом году Ростехнадзор пошел нам на встречу, они вышли намного раньше на проверку. Мы получили перечень замечаний, который мы устраняем до отопительного периода".

Зайков уточнил, что техническая готовность объектов в Новосибирске к отопительному периоду составляет 93%. Ориентировочно, сезон стартует в середине сентября, добавил начальник департамента. По его словам, всего Ростехнадзор выявил более 400 замечаний в этом году, большая часть из которых уже устранена.

Ежегодная проверка теплосетей в городе завершена, сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор АО "СГК - Новосибирск" Дмитрий Перязев. Всего проверено 2,4 тыс. км тепловых сетей, 32 км проверено с использованием роботов внутритрубной диагностики. С начала года специалисты выявили 3,8 тыс. дефектов, что на 12% больше показателя предыдущего года. До конца года планируется заменить 55 км теплосетей. Также Перязев добавил, что порядка 1,8 тыс. объектов Новосибирска восстановлено после разрытий. Вложения в восстановление и благоустройство участков компания оценивает в 1,5 млрд рублей. Согласно данным в презентации гендиректора, доля отработавших нормативный срок теплосетей снизилась с 72,1% в 2020 году до 66,84% в 2025 году.