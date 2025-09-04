Главной площадкой проведения марафона, который стартует 26 сентября, станет павильон №57 "Россия - моя история" на ВДНХ, отметил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Марафон Российского общества "Знание" к 80-летию атомной промышленности пройдет в конце сентября не только в 11 городах России, но и на атомных станциях и ледоколе в формате экскурсий. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Глава просветительской организации подчеркнул, что главной площадкой проведения марафона, который стартует 26 сентября, станет павильон №57 "Россия - моя история" на ВДНХ. Марафон пройдет в таких городах, как Челябинск, Саранск, Нижний Новгород, Тверь, Нарьян-Мар, Красноярск, Хабаровск, Грозный, а также в городах Ростовской области и ДНР.

"В этом году, кстати, первый раз все регионы отбирались на конкурсной основе, боролись за право провести у себя региональную площадку марафона. И даже эти 11 городов и площадок не станут единственным местом, где будет проходить марафон, потому что ребята по всей стране смогут присоединиться к марафону в рамках экскурсий на совершенно уникальных локациях - атомных станциях, на ледоколе, научных, различных технологических предприятиях", - сообщил Древаль.

Он также рассказал, что в сентябре во всех школах страны пройдет урок об атомной промышленности. "Понимая востребованность современных форматов, мы готовим такие короткие анимированные ролики, рассказывающие интересные факты об атомной индустрии, атомной промышленности. Большое количество таких коротких вертикальных роликов, которые сегодня востребованы и популярны среди молодежи. Надеюсь, что они помогут ребятам узнать много нового", - добавил он.

